Transferler bekliyor!

Transfer yapması için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı kulüp, Belhanda'dan gelecek gelirle orta sahaya yatırım yapacak. Birçok kulüp ve futbolcuyla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, kaynak bulunması halinde Fulham'dan Jean Michael Seri, Chelsea'den Tiemeou Bakayoko veya Sporting Lizbon'dan İdrissa Doumbia'nın transferin bitirecek.

ERKAN VE SÜLEYMAN ŞANLIURFA'DA

Galatasaray, Boluspor'dan transfer ettiği Erkan Süer ve alt yapı oyuncusu Süleyman Luş'u Şanlıurfaspor'a kiraladı. Tecrübe kazanmaları için Şanlıurfaspor'a gönderilen iki oyuncunun sözleşmesinde 20 maç oynama zorunluluğu bulunuyor.