Haberler Galatasaray Transferler bekliyor!

Transferler bekliyor!

, ile yaptığı anlaşması sebebiyle bilançosunda eksiye düşemiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Transferler bekliyor!

yapması için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı kulüp, 'dan gelecek gelirle orta sahaya yatırım yapacak. Birçok kulüp ve futbolcuyla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, kaynak bulunması halinde Fulham'dan Jean Michael Seri, 'den Tiemeou Bakayoko veya 'dan İdrissa Doumbia'nın transferin bitirecek.

ERKAN VE SÜLEYMAN ŞANLIURFA'DA
, Boluspor'dan transfer ettiği Erkan Süer ve alt yapı oyuncusu Süleyman Luş'u Şanlıurfaspor'a kiraladı. Tecrübe kazanmaları için Şanlıurfaspor'a gönderilen iki oyuncunun sözleşmesinde 20 maç oynama zorunluluğu bulunuyor.

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