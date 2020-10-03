Haberler Galatasaray Ryan Babel'den yönetime flaş yanıt! "Ayrılmak istemiyorum" | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

'den yönetime flaş yanıt! "Ayrılmak istemiyorum" | Son dakika transfer haberleri

'da gösterdiği performans nedeniyle gözden çıkarılan menajerine takım bulması iletilen Hollandalı yıldız , takımdan ayrılmak istemediğini yönetime belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:41
Ryan Babel'den yönetime flaş yanıt! "Ayrılmak istemiyorum" | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

'da geçtiğimiz sezondan itibaren gösterdiği performansla olaylı adam haline gelen , yine hedefte.

Avrupa Ligi play-off turunda Rangers karşısında alınan mağlubiyet sonrası iyice gözden düşen Babel'in menajerine takım bulması iletildi.

Sarı-kırmızılı , bu sezonla birlikte 2 sene daha kontatı bulunan ve bu süreçte imza parasıyla birlikte toplam 6.5 milyon euro civarı bir rakamı cebine koyacak olan Hollandalı yıldızı bonservissiz göndermeyi de göze aldı.

Milliyet'in haberine göre; Takım bulması halinde bonservisinin kendisine verileceği iletilen Ryan Babel, istemediğin belirtti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmaya çıkan Babel, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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