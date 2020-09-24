Galatasaraylı Marcao'ya bir talip daha çıktı! Roma derken...

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden olan Marcao, Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'un transfer listesine girdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre defansında Fernando Marçal gibi önemli bir ismi Wolverhampton'a gönderen Lyon, bu mevkiyi güçlendirmek için harekete geçti.

Kadrosunda Marcelo, Jason Denayer, Joachim Andersen ve Sinaly Diomande gibi isimler bulunan Fransız ekibinin, bu oyunculardan birini göndermesi halinde Marcao için temasa geçeceği kaydedildi.

Adı son dönemlerde Serie A devi Roma ile de anılan 24 yaşındaki Marcao'nun Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



