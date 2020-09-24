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Galatasaraylı Marcao'ya bir talip daha çıktı! Roma derken...

'ı Wolverhampton'a gönderen Fransız temsilcisi , defansını güçlendirmek için harekete geçti. İddialara göre Ligue 1 ekibi, 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stoper Marcao'yu listesine aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 14:48
Galatasaraylı Marcao'ya bir talip daha çıktı! Roma derken...

'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden olan Marcao, Fransa Ligue 1 takımlarından 'un listesine girdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre defansında gibi önemli bir ismi Wolverhampton'a gönderen Lyon, bu mevkiyi güçlendirmek için harekete geçti.

Kadrosunda Marcelo, , Joachim Andersen ve Sinaly Diomande gibi isimler bulunan Fransız ekibinin, bu oyunculardan birini göndermesi halinde Marcao için temasa geçeceği kaydedildi.

Adı son dönemlerde Serie A devi Roma ile de anılan 24 yaşındaki Marcao'nun Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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