Haberler Galatasaray Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI

- | CANLI

'ın Avrupa macerası 'da başladı... 'de ilk haftayı 3 puanla kapatan sarı-kırmızılı ekip, 2. eleme turunda ile karşı karşıya geliyor. Cimbom, corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede rakibini devirerek 3. eleme turunu yükselmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 07:46 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 19:00
Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI

'de sezona FK galibiyetiyle başlayan , 2. eleme turunda temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanan karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetiyor. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart.

Bu turu geçen taraf, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın takımıyla eşleşecek.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY CANLI


İLK 11'LER

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, , Babel, Emre Kılınç, Diagne

NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

'ın Neftçi Bakü'ye konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başladı ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor.

ETEBO'SUZ GİTTİ

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan , , Emre Akbaba, , Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK, LINNES KAPTAN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasında Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui, , Sofiane Feghouli ve 'nun yerine Linnes, Ömer Bayram, Babel ve Diagne'ye görev verdi. Linnes sahaya kaptan olarak çıktı.

BİZE ULAŞIN