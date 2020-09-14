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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer hedefini Cocu kapıyor! Kamil Jozwiak

'ın hedefini Cocu kapıyor!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların gündeminde yer aldığı bilinen ve resmi teklif yaptığı ifade edilen için Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:41 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:41
Galatasaray'ın transfer hedefini Cocu kapıyor! Kamil Jozwiak

'ın orta saha transferi için hedefinde olan 'a sürpriz bir isim talip oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden 'nun takımı Derby Country, transferde mutlu sona çok yaklaştı.

İngiliz basınının iddiasına göre; Lech Poznan'ın son maçında kadroya alınmayan oyuncu İngiltere'ye gidecek.

Lech Poznan teknik direktörü Dariusz Zuraw için yaptığı açıklamada; "Yeni takımına gitti diyebiliriz. Mental olarak artık buraya ait değil." dedi.

Derby'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon avro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.