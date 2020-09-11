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11 Eylül 2020, Cuma
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Yeni kaptan yeni Cimbom

Yeni kaptan yeni Cimbom

maçı 11’ini hazırlayan , ’a 10 numara görevini verecek. Aslan’da , Emre Kılınç ve Elabdellaoui ilk kez forma giyecek.

Yeni sezonun ilk resmi maçında ile karşılaşacak 'ın 11'i belli oldu. Bu maçta gözler 9 yıl sonra sarı-kırmızılılara dönen ve kaptan olarak sahaya çıkacak 'da olacak. Sağlam bir kamp dönemi geçiren ve adeta Florya'da yatıp kalkan 33 yaşındaki futbolcuya özel bir görev verilecek. Teknik Direktör , ile yapılan hazırlık maçında gol atan Arda'ya, 'de çok uyumlu olduğu ile yakın oynatmak istiyor. Bu nedenle Arda'ya 10 numaralı pozisyon emanet edilecek. Aslan'da en çok merak edilen mevkii olan ön liberoda forma Taylan Antalyalı'nın olacak. Sarı-kırmızılılarda , Omar Elabdelloui ve Emre Kılınç ilk kez resmi maçta görev alacak. Defans hattı Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi ile tamamlanacak. Orta alanda Taylan'ın yanında olacak. İleride ise Feghouli, Arda, Emre Kılınç ve Falcao görev yapacak. Hamle oyuncuları arasında ise yeni transfer Etebo'nun dışında , Oğulcan Çağlayan, , Ali Yavuz Kol, Kerem Aktüroglu ve Mbaye Diagne bulunacak.

7 TRANSFER YAPILDI
Cimbom bu sezon transfer dönemine hızlı girdi. İlk olarak Arda Turan, 9 yıl sonra kulübe döndü. Ardından Çaykur Rize'den ayrılan Oğulcan Çağlayan, Sivas'tan kopan Emre Kılınç ve Olimpiakos'tan Omar Elabdellaoui geldi. Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk ve Erzincan'dan çıkan Kerem Aktürkoğlu imzayı attı. Aslan, Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu da sezon sonuna kadar kiraladı.

  1. 11.9.2020
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