Yeni kaptan yeni Cimbom
Gaziantep maçı 11’ini hazırlayan Fatih Terim, Arda Turan’a 10 numara görevini verecek. Aslan’da Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Elabdellaoui ilk kez forma giyecek.
Yeni sezonun ilk resmi maçında Gaziantep ile karşılaşacak Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Bu maçta gözler 9 yıl sonra sarı-kırmızılılara dönen ve kaptan olarak sahaya çıkacak Arda Turan'da olacak. Sağlam bir kamp dönemi geçiren ve adeta Florya'da yatıp kalkan 33 yaşındaki futbolcuya özel bir görev verilecek. Teknik Direktör Fatih Terim, Hatay ile yapılan hazırlık maçında gol atan Arda'ya, Atletico Madrid'de çok uyumlu olduğu Radamel Falcao ile yakın oynatmak istiyor. Bu nedenle Arda'ya 10 numaralı pozisyon emanet edilecek. Aslan'da en çok merak edilen mevkii olan ön liberoda forma Taylan Antalyalı'nın olacak. Sarı-kırmızılılarda Fatih Öztürk, Omar Elabdelloui ve Emre Kılınç ilk kez resmi maçta görev alacak. Defans hattı Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi ile tamamlanacak. Orta alanda Taylan'ın yanında Belhanda olacak. İleride ise Feghouli, Arda, Emre Kılınç ve Falcao görev yapacak. Hamle oyuncuları arasında ise yeni transfer Etebo'nun dışında Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Ali Yavuz Kol, Kerem Aktüroglu ve Mbaye Diagne bulunacak.
7 TRANSFER YAPILDI
Cimbom bu sezon transfer dönemine hızlı girdi. İlk olarak Arda Turan, 9 yıl sonra kulübe döndü. Ardından Çaykur Rize'den ayrılan Oğulcan Çağlayan, Sivas'tan kopan Emre Kılınç ve Olimpiakos'tan Omar Elabdellaoui geldi. Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk ve Erzincan'dan çıkan Kerem Aktürkoğlu imzayı attı. Aslan, Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu da sezon sonuna kadar kiraladı.
- 11.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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