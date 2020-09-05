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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Dünya yıldızı Aslan oluyor! İşte teklifin detayları...

'dan flaş atağı! Nainggolan...

Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Nainggolan...

Yeni sezon için mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı. 'ın daha önce de gündemine gelen ve Inter’de bu sezon da şans bulması zor olan 32 yaşındaki Belçika yıldız Nainggolan için 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.

Orta saha arayışlarını dört bir yandan sürdüren , geçen sezonlarda talip olduğu Radja Nainggolan'ı gündemine aldı. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan 32 yaşındaki Belçikalı yıldız için 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. ile 2 yıl daha kontratı bulunan Nainggolan geçen sezonu İtalya'da Cagliari'de geçirmişti. Ön liberoda, merkezde ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen Nainggolan, uzaktan şutlarıyla çok can yakıyor. Geçen sezon 26 Serie A maçına çıkan Nainggolan 6 gol, 6 asist, 5 sarı kartla oynadı. Kupada ise 3 maçta 1 asist yapabildi.

CONTE'YLE YILDIZI BARIŞMIYOR
İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte'nin sistemine uymayan Nainggolan'ın bu sezon da şans bulması zor görünüyor. Conte, Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya 3-2 kaybettikten sonra ayrılık sinyali verse de görevinde kaldı. Nainggolan'ın yeniden Cagliari'ye kiralanmak istediği İtalyan basınında yazılsa da İnter, geçen sezon ücretsiz verdiği futbolcudan para kazanmayı hedefliyor. Nagatomo transferinde İnterli yöneticilerle iyi ilişki kuran sarı-kırmızılı idareciler 1 milyon Euro'luk bir kiralama bedeliyle işi bitirmeyi planlıyor. Nainggolan'a ise yıllık 2.5 milyon Euro teklif edilecek.

BELHANDA AL AHLI'YE
Öte yandan sarı-kırmızılılarda için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Ligi'nin tamamlanmasıyla Galatasaray, Younes Belhanda için teklif gelmesini beklemeye başladı. 2018-19 sezonunda sarı-kırmızılıların kapısını Faslı futbolcu için çalan Arap ekiplerine, 'in istememesi nedeniyle 'ret' cevabı verilmişti. Galatasaray'ın bu kez 3-4 milyon Euro bandında gelecek herhangi bir teklifi kabul edeceği öğrenildi. Belhanda ile özellikle 'nin adının anıldığı biliniyor. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Al Ahli'nin şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak istediği kaydedildi.

KİMSEYLE KONUŞMADIM
Galatasaray'ın bir diğer adayı olan Fulham'ın yıldızı Stefan Johansen'den de açıklama geldi. 29 yaşındaki Norveçli orta saha, "Fulham ile iki yılım daha var. Elbette takıma birçok yeni oyuncu getirildi. Şu anda Fullham ile planın ne olduğunu bilmiyorum. Koçla ayrılmamı istediği şekilde bir sohbet gerçekleştirmedim. Milli maçlardan sonra neler olduğunu göreceğiz" dedi.

  1. 5.9.2020
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