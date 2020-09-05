Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Nainggolan...

Orta saha arayışlarını dört bir yandan sürdüren Galatasaray, geçen sezonlarda talip olduğu Radja Nainggolan'ı gündemine aldı. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan 32 yaşındaki Belçikalı yıldız için 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. İnter ile 2 yıl daha kontratı bulunan Nainggolan geçen sezonu İtalya'da Cagliari'de geçirmişti. Ön liberoda, merkezde ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen Nainggolan, uzaktan şutlarıyla çok can yakıyor. Geçen sezon 26 Serie A maçına çıkan Nainggolan 6 gol, 6 asist, 5 sarı kartla oynadı. Kupada ise 3 maçta 1 asist yapabildi.

CONTE'YLE YILDIZI BARIŞMIYOR

İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte'nin sistemine uymayan Nainggolan'ın bu sezon da şans bulması zor görünüyor. Conte, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya 3-2 kaybettikten sonra ayrılık sinyali verse de görevinde kaldı. Nainggolan'ın yeniden Cagliari'ye kiralanmak istediği İtalyan basınında yazılsa da İnter, geçen sezon ücretsiz verdiği futbolcudan para kazanmayı hedefliyor. Nagatomo transferinde İnterli yöneticilerle iyi ilişki kuran sarı-kırmızılı idareciler 1 milyon Euro'luk bir kiralama bedeliyle işi bitirmeyi planlıyor. Nainggolan'a ise yıllık 2.5 milyon Euro teklif edilecek.

BELHANDA AL AHLI'YE

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Belhanda için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan Ligi'nin tamamlanmasıyla Galatasaray, Younes Belhanda için teklif gelmesini beklemeye başladı. 2018-19 sezonunda sarı-kırmızılıların kapısını Faslı futbolcu için çalan Arap ekiplerine, Fatih Terim'in istememesi nedeniyle 'ret' cevabı verilmişti. Galatasaray'ın bu kez 3-4 milyon Euro bandında gelecek herhangi bir teklifi kabul edeceği öğrenildi. Belhanda ile özellikle Al Ahli'nin adının anıldığı biliniyor. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Al Ahli'nin şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak istediği kaydedildi.

KİMSEYLE KONUŞMADIM

Galatasaray'ın bir diğer transfer adayı olan Fulham'ın yıldızı Stefan Johansen'den de açıklama geldi. 29 yaşındaki Norveçli orta saha, "Fulham ile iki yılım daha var. Elbette takıma birçok yeni oyuncu getirildi. Şu anda Fullham ile planın ne olduğunu bilmiyorum. Koçla ayrılmamı istediği şekilde bir sohbet gerçekleştirmedim. Milli maçlardan sonra neler olduğunu göreceğiz" dedi.