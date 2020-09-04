Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden

Pandemi sonrası yaşanan mali kriz nedeniyle takım bütçesinde küçülmeye Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim neşteri vurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

4 Eylül 2020 Cuma 16:10 Güncelleme: 04.09.2020 16:10
Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden

Gelecek sezon adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da iç transfer adına yoğun mesai harcanıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden

Bir yandan FFP çerçevesinde orta saha transferi için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekip bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklanıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden

Pandemi nedeniyle mali kriz yaşayan Cimbom, 60 milyon euro'luk maaş bütçesini 40 milyon euro'ya düşürmek istiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden

Sporx'in haberine göre; Feghouli, Belhanda, Diagne ve Marcao gibi piyasası olan isimleri yüksek teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcuyla direkt olarak yollarını ayıracak. işte o isimler...

Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden

EMRE TAŞDEMİR

Beklenilen performansı gösterememesi nedeniyle geçtiğimiz sezon Kayserispor'a kiralanan Emre Taşdemir, yeniden kiralık olarak gönderilecek.

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