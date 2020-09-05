Galatasaray ile Başakşehir'den Tolgay Arslan savaşı! Kritik görüşme gerçekleşiyor

Kötü biten Beşiktaş macerasının ardından Fenerbahçe'de de dikiş tutturamayan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli ekiple sözleşmesini dün feshetmişti.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover ile görüşme sağlayan Arslan için Galatasaray da devreye girmişti.

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 30 yaşındaki futbolcuyla bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Önümüzdeki saatlerde Tolgay Arslan'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan Tolgay Arslan, 2 gol 1 asist kaydetti.