Galatasaray ile Başakşehir'den Tolgay Arslan savaşı! Kritik görüşme gerçekleşiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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ile Başakşehir'den savaşı! Kritik görüşme gerçekleşiyor

Galatasaray ile Başakşehir'den Tolgay Arslan savaşı! Kritik görüşme gerçekleşiyor

'yle yollarını ayıran ve ismi ile anılan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha için son şampiyon de devreye girdi.

Kötü biten macerasının ardından 'de de dikiş tutturamayan , sarı-lacivertli ekiple sözleşmesini dün feshetmişti.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover ile görüşme sağlayan Arslan için da devreye girmişti.

Ajansspor'un haberine göre; 'in son şampiyonu , 30 yaşındaki futbolcuyla bir görüşmesi gerçekleştirecek.

Önümüzdeki saatlerde Tolgay Arslan'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan Tolgay Arslan, 2 gol 1 asist kaydetti.

  1. 05.09.2020
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