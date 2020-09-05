Galatasaray ile Başakşehir'den Tolgay Arslan savaşı! Kritik görüşme gerçekleşiyor
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran ve ismi Galatasaray ile anılan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha Tolgay Arslan için son şampiyon Medipol Başakşehir de devreye girdi.
Kötü biten Beşiktaş macerasının ardından Fenerbahçe'de de dikiş tutturamayan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli ekiple sözleşmesini dün feshetmişti.
Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover ile görüşme sağlayan Arslan için Galatasaray da devreye girmişti.
Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 30 yaşındaki futbolcuyla bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.
Önümüzdeki saatlerde Tolgay Arslan'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
33 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan Tolgay Arslan, 2 gol 1 asist kaydetti.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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