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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Nagatomo Marsilya’da

Nagatomo Marsilya’da

Geçen sezon ocak ayında lisansı dondurulan ve haziran ayında yollar ayrılan , 'ya gitti.

Geçen sezon ocak ayında lisansı dondurulan ve haziran ayında yollar ayrılan , 'ya gitti. 33 yaşındaki sol bek 1 yıllık sözleşme yaptı. Japon yıldız, 'da 65 maça çıkıp 3 kez fileleri sarsıp, 7 asist yapmıştı.
  1. 2.9.2020
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