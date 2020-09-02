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02 Eylül 2020, Çarşamba
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’da başladı

Arabistan’da transfer başladı

'da borsası resmi olarak açıldı ve gözler Younes için gelecek olası tekliflere çevrildi.

'da borsası resmi olarak açıldı ve gözler Younes için gelecek olası tekliflere çevrildi. Menajerler aracılığıyla Belhanda dışında ve Jimmy Durmaz gibi oyuncular da Arabistan takımlarına önerilecek.
  1. 2.9.2020
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