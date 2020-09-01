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01 Eylül 2020, Salı
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Bu kez sahnede

Bu kez Falcao sahnede

sürdüren dün Ümraniye ile karşılaşırken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yeni sezon sürdüren dün Ümraniye ile karşılaşırken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Florya'da oynanan maça G.Saray, Fatih, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, , Taylan, Arda, ve 11'i ile çıktı. İlk gol 6'da Falcao'dan geldi. 80. dakikada Ömer skoru belirledi. maçında galibiyeti getiren Diagne ise bu kez sessizdi.
  1. 1.9.2020
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