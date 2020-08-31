Marcao Ada yolcusu! İşte Galatasaray'ın istediği rakam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Marcao Ada yolcusu! İşte Aslan'ın istediği rakam

Marcao Ada yolcusu! İşte 'ın istediği rakam

Marcao Ada yolcusu! İşte Galatasaray'ın istediği rakam

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İki takım arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı belirtilirken sarı kırmızılıların Brezilyalı stoper için 15 milyon Euro istediği bildirildi. Kısa süre içinde anlaşmanın sağlanması bekleniyor. İşte detaylar...

bir yandan takviye için çalışırken sarı-kırmızılı oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Bunların başında da Marcao ve Luyindama geliyor. İngiliz takımları iki oyuncuyu da listesine alırken 'ın işi resmiyete döktüğü ve Marcao için Galatasaray ile masaya oturduğu ifade edildi.

Newcastle United'ı yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu 'Özel haberinde' İngiliz ekibinin, Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.

Marcao'nun İnstagram'da Newcastle United'ı takip etmesi de iddiaları güçlendirdi. Galatasaray'ın, Chavez'den 4 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken İngilizlerin 12 milyon Euro önerdiği ve pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev almıştı.
Savaş ÇORLU

TALİBİ ÇOK
Galatasaray defansındaki başarılı futbolu ile çıkan Marcao ile Newcastle United'ın yanı sıra 'dan , 'dan ve 'dan de yakından ilgileniyor.

60
Bugüne kadar Galatasaray formasıyla toplamda 60 maça çıkan Marcao, Luyindama'yla birlikte önceki sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

KAYNAK BULUNDU
UEFA'yla yapılan finansal fair-play anlaşması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan sarı- kırmızılılarda Marcao'ya gelen teklif sarı-kırmızılı yönetimi memnun etti. Ama buna rağmen Galatasaray'ın 15 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında...

Marcao'nun İnstagram'da Newcastle United'ı takibe alması 'ye iddialarını daha da güçlendirdi.

  1. 31.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcao Ada yolcusu! İşte Galatasaray'ın istediği rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA