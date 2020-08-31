Marcao Ada yolcusu! İşte Galatasaray'ın istediği rakam
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İki takım arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı belirtilirken sarı kırmızılıların Brezilyalı stoper için 15 milyon Euro istediği bildirildi. Kısa süre içinde anlaşmanın sağlanması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray bir yandan takviye için çalışırken sarı-kırmızılı oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Bunların başında da Marcao ve Luyindama geliyor. İngiliz takımları iki oyuncuyu da listesine alırken Newcastle United'ın işi resmiyete döktüğü ve Marcao için Galatasaray ile masaya oturduğu ifade edildi.
Newcastle United'ı yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu 'Özel haberinde' İngiliz ekibinin, Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.
Marcao'nun İnstagram'da Newcastle United'ı takip etmesi de iddiaları güçlendirdi. Galatasaray'ın, Chavez'den 4 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken İngilizlerin 12 milyon Euro önerdiği ve pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev almıştı.
Savaş ÇORLU
TALİBİ ÇOK
Galatasaray defansındaki başarılı futbolu ile çıkan Marcao ile Newcastle United'ın yanı sıra İtalya'dan Fiorentina, Fransa'dan Lyon ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev de yakından ilgileniyor.
60
Bugüne kadar Galatasaray formasıyla toplamda 60 maça çıkan Marcao, Luyindama'yla birlikte önceki sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
KAYNAK BULUNDU
UEFA'yla yapılan finansal fair-play anlaşması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan sarı- kırmızılılarda Marcao'ya gelen teklif sarı-kırmızılı yönetimi memnun etti. Ama buna rağmen Galatasaray'ın 15 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında...
Marcao'nun İnstagram'da Newcastle United'ı takibe alması İngiltere'ye transfer iddialarını daha da güçlendirdi.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Marcao Ada yolcusu! İşte Galatasaray'ın istediği rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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