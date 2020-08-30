Falcao'dan Cuadrado'ya mesaj! "Galatasaray'a gel" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Falcao'dan Cuadrado'ya mesaj! "'a gel"

Falcao'dan Cuadrado'ya mesaj! "Galatasaray'a gel"

'ın yıldız golcüsü , sosyal medya hesabından 'un yıldız oyuncusu ve vatandaşı Cuadrado'ya çağrısında bulundu. Ardından sarı kırmızılı taraftarlar Cuadrado'yu "Come to Galatasaray" yağmuruna tuttu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden 'da flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldız , 'ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado'ya çağrısı yaptı.

Yıldız oyuncu, idmandaki bir fotoğrafını 'dan paylaştı. Ardından Falcao'ya Cuadrado'dan yorum geldi ve bunun üzerinde de Falcao, "Come Juan" (Gel Juan) şeklinde bir yanıt verdi.

"COME TO GALATASARAY"

Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı.

Juan Cuadrado Set for New Juventus Contract as Maurizio Sarri Makes Decision at Right-Back | 90min

Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.

  1. 30.08.2020
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