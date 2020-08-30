Falcao'dan Cuadrado'ya mesaj! "Galatasaray'a gel"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medya hesabından Juventus'un yıldız oyuncusu ve vatandaşı Cuadrado'ya transfer çağrısında bulundu. Ardından sarı kırmızılı taraftarlar Cuadrado'yu "Come to Galatasaray" yağmuruna tuttu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Juventus'ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı.
Yıldız oyuncu, idmandaki bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ardından Falcao'ya Cuadrado'dan yorum geldi ve bunun üzerinde de Falcao, "Come Juan" (Gel Juan) şeklinde bir yanıt verdi.
"COME TO GALATASARAY"
Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı.
Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.
- 30.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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