Galatasaray'a yeni Salah! İşte maliyeti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Galatasaray'a yeni Salah! İşte maliyeti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Potansiyeli yüksek ve maliyeti uygun oyuncu arayışında olan sarı-kırmızılı takım, sürpriz bir yeteneği gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

27 Ağustos 2020 Perşembe 07:53 Güncelleme: 27.08.2020 07:53
Galatasaray'a yeni Salah! İşte maliyeti

Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ve Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifler gelmeyince mecburen bu iki oyuncuyla yola devam etti.

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Galatasaray'a yeni Salah! İşte maliyeti

Sezon içinde Diagne'den bonservis kazanmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kulüpte Falcao'nun ocak ayında Amerika'ya gitme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'a yeni Salah! İşte maliyeti

Sabah'ta yer alan habere göre hücuma alternatif arayan Galatasaray scout ekibi de Marcao ve Onyekuru gibi yine kimsenin ismini bilmediği ancak potansiyeli bir hayli fazla olan yıldız adayı forveti keşfetti: Mostafa Mohamed.

Galatasaray'a yeni Salah! İşte maliyeti

Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor.

Galatasaray'a yeni Salah! İşte maliyeti

22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.

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