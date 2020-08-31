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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fatih Terim’in gözdesi geliyor! Genç isim için teklif yapıldı

Fatih Terim’in gözdesi geliyor! Genç isim için teklif yapıldı

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Cimbom hem sağ hem sol kanatta oynayan Hauge’yi ilk sezon kiralama, 2. sezon da satın alma opsiyonuyla transfer etmek için teklifte bulundu. Terim’in çok istediği genç futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar...

çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor... Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç'in takımında oynayan 'ye çevirdi. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi

2. SEZON SATIN ALMA OPSİYONU
Sarı-kırmızılı yönetimin Bodo Glimt'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü.

eliteserien, Fotball | Direkte: Følg Stabæk mot Bodø/Glimt

BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK
Galatasaray ile Bodo Glimt arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı çok istediği ortaya çıktı.

İSTİKBAL VAAT EDİYOR
Petter Hauge Glimt'teki performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için tüm şartları zorluyor.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 05:52
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