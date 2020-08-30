Lemina resmen Fulham'da
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon için de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu. Fulham, Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu.
KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO
Fulham'ın Lemina transferi için Southampton'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Londra ekibinin küme düşmemesi ve Gabonlu oyuncunun 20'den fazla lig maçında oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol kaydetmişti.
FULHAM RESMEN AÇIKLADI!
Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham, Mario Lemina'nın transferini resmen açıkladı
DONE DEAL! ???— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 30, 2020
Welcome to Fulham, @LeminaM_13! ??#SUPERMARIO
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 23:16
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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