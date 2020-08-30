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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Lemina transferi resmen açıklandı!

resmen Fulham'da

Lemina resmen Fulham'da

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon için de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mario 'nın yeni adresi belli oldu. Fulham, Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario , Fulham'a transfer oldu.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fulham'ın Lemina transferi için Southampton'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Londra ekibinin küme düşmemesi ve Gabonlu oyuncunun 20'den fazla lig maçında oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol kaydetmişti.

FULHAM RESMEN AÇIKLADI!

Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham, Mario Lemina'nın transferini resmen açıkladı

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 23:16
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