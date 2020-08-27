Fatih Terim onay verdi! Orta sahaya süper yıldız
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor... Seri ve Lemina’dan beklenen haber gelmeyince sarı kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. Terim’in de onay verdiği Fred için M. United’dan randevu talep edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim öncelikli olarak Mario Lemina ile Jean Michael Seri'nin kiralanmasını talep ederken Southampton ve Fulham ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Üstelik Fulham'ın hocası Parker, Michael Seri'yi hazırlık döneminde deneyeceğini açıklaması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına girişti. Manchester United'da pandamı döneminden sonra formasını kaybeden Fred, sarı-kırmızılıların gündeminde geldi. Terim'in de oyuncunun durumunun araştırılmasını istemesi üzerine operasyon başladı.
GEÇEN SEZON HOCASI İZİN VERMEDİ
2023 yılına kadar United ile sözleşmesi bulunan Fred'e kiralık teklifi yapılması kararlaştırıldı. İngiliz ekibine, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı alınacak cevaba göre arayışların devam edeceği bildirildi. Galatasaray geçen sezon da 27 yaşındaki ön liberoya talip olmuştu. Ancak menajeri yaptığı açıklamada, "Fred'e bazı kulüplerin ilgisi oldu. Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz birkaç hafta içinde onunla iki kez telefonda görüştü ve kendisini kadroda görmek istediğini söyledi. Fred de hocasının kendisine olan bu güveninin karşılığını vermek istiyor" açıklamasını yapmıştı.
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Kariyerinde 261 maça çıkıp 25 gol, 27 asistitle 52 gole direkt etki etti.
MARIO LEMINA FULHAM'DA
Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği ve Beşiktaş'la da anılan Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu. France Football, Fulham'ın Southampton ile anlaştığını ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.
- 27.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim onay verdi! Orta sahaya süper yıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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