Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray...

Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birçok transfere imza atan Galatasaray'da flaş Ivan Rakitic gelişmesi yaşanıyor... Sarı kırmızılıların, Barcelona'dan ayrılması beklenen Ivan Rakitic için devreye girdiği iddia edilmişti. Peki, Rakitic Galatasaray'a transfer olacak mı? Yıldız oyuncunun menajeri Arturo Canales, transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20 Güncelleme: 26.08.2020 18:47
Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon kapsamında birçok transfere imza attıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray...

Transfer çalışmaları kapsamında orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim ortaya atılmıştı.

Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray...

Cimbom, İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic için devreye girmiş ve menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.

Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray...

Peki, Rakitic Galatasaray'a transfer olacak mı? Deneyimli futbolcunun menajeri Arturo Canales, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray...

Rakitic'in menajeri Arturo Canales, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA