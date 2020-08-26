Ivan Rakitic'in menajeri konuştu! Galatasaray...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birçok transfere imza atan Galatasaray'da flaş Ivan Rakitic gelişmesi yaşanıyor... Sarı kırmızılıların, Barcelona'dan ayrılması beklenen Ivan Rakitic için devreye girdiği iddia edilmişti. Peki, Rakitic Galatasaray'a transfer olacak mı? Yıldız oyuncunun menajeri Arturo Canales, transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20
Güncelleme: 26.08.2020 18:47
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Önümüzdeki sezon kapsamında birçok transfere imza attıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
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Transfer çalışmaları kapsamında orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim ortaya atılmıştı.
Cimbom, İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic için devreye girmiş ve menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.
Peki, Rakitic Galatasaray'a transfer olacak mı? Deneyimli futbolcunun menajeri Arturo Canales, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rakitic'in menajeri Arturo Canales, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.