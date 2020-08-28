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28 Ağustos 2020, Cuma
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Cabezas yola çıktı

Cabezas yola çıktı

, 23 yaşındaki stoper ’ı ’ye getiriyor. Bonservisi elinde olan solak futbolcu, sağlık kontrolüne girecek.

Stoper bölgesine Luyindama ve 'yu yedeklemek için genç bir isim arayan , 'ye getiriyor. Kolombiya Ligi yayıncı kuruluşu Win'in muhabiri Pipe Sierra'nın haberine göre; Cimbom, 23 yaşındaki solak stoper ile anlaştı. Cabezas'ın 'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon sakatlığı nedeniyle hiç maça çıkmayan Cabezas'ın sakatlığını atlattığı ve tek başına çalışmalar yaptığı öğrenildi. Hızı ve çabukluğuyla dikkat çeken Cabezas'ın, Marcao gibi sol ayaklı olması büyük avantaj olarak görülüyor.

CABEZAS KİMDİR?

Futbola Brezilya ekibi Paranense'de başlayan Cabezas, 2017'de 'a geçti. Ocak 2018'de Arjantin kulübü Atletico Rosario'ya kiralandı. Burada 14 maça çıkan Cabezas, ardından Patriotas'a geri döndü. Ancak hem sakatlığı hem de salgın yüzünden liglerin erken tatil edilmesiyle geçen sezon hiçbir maça çıkamadı ve bonservisini alarak kulüpten ayrıldı.

  1. 28.8.2020
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