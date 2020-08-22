Belhanda'da da flaş gelişme! Kararını değiştirdi
Galatasaray'da takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Faslı oyuncu Younes Belhanda, flaş bir karar verdi. Daha önceleri takımdan ayrılmaya yakın olan tecrübeli oyuncunun, kararını değiştirerek sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini tamamlamayı, maaşında da indirime gitmeyi seçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray transferde emin adımlar atarak hata yapmak istemiyor.
FEGHOULİ'NİN GELECEĞİ MERAK KONUSUYDU
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera ile birlikte takımda en yüksek ücrete sahip isimlerden biri olan Sofiane Feghouli takımda kalmaya karar verdi.
BELHANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray'da Feghouli'nin kalma kararı almasından sonra Belhanda da fikrini değiştirdi, gitmeyeceğini bildirdi.
Bir sene daha kontratı olan 30 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Cim-Bom'da ve İstanbul'da her fırsatta mutlu olduğunu söyleyen Faslı oyuncu kariyerini sarı-kırmızılı takımda sürdürecek. Yakın tarihte İstanbul'da ev alan ve ailesiyle tatile bile gitmeyen Belhanda, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni sezon hazırlıklarında da yine en konsantre isimlerden biri olduğu ifade edildi.
Tesislere her zaman en erken gelen isimler arasında olan tecrübeli futbolcunun bu motivasyonu teknik kadroyu da umutlandırdı. Bir sene daha sözleşmesi bulunan ve Galatasaray'dan 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alacak olan Belhanda'nın, son senesi olması nedeniyle bu sezon ekstra performans sergilemesi bekleniyor.
Bu durum ise Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük kazanımlarından biri olarak değerlendiriliyor.
MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Galatasaray'da Feghouli'den sonra Belhanda'nın da maaşında indirime gitmeyi kabul etmesi bekleniyor.
Faslı yıldızın ücretinin 3 milyon Euro'ya düşürülmesi planlanıyor.
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 11:42
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- Belhanda'da da flaş gelişme! Kararını değiştirdi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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