Belhanda'da da flaş gelişme! Kararını değiştirdi

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray transferde emin adımlar atarak hata yapmak istemiyor.

FEGHOULİ'NİN GELECEĞİ MERAK KONUSUYDU

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera ile birlikte takımda en yüksek ücrete sahip isimlerden biri olan Sofiane Feghouli takımda kalmaya karar verdi.

BELHANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'da Feghouli'nin kalma kararı almasından sonra Belhanda da fikrini değiştirdi, gitmeyeceğini bildirdi.

Bir sene daha kontratı olan 30 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Cim-Bom'da ve İstanbul'da her fırsatta mutlu olduğunu söyleyen Faslı oyuncu kariyerini sarı-kırmızılı takımda sürdürecek. Yakın tarihte İstanbul'da ev alan ve ailesiyle tatile bile gitmeyen Belhanda, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni sezon hazırlıklarında da yine en konsantre isimlerden biri olduğu ifade edildi.

Tesislere her zaman en erken gelen isimler arasında olan tecrübeli futbolcunun bu motivasyonu teknik kadroyu da umutlandırdı. Bir sene daha sözleşmesi bulunan ve Galatasaray'dan 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alacak olan Belhanda'nın, son senesi olması nedeniyle bu sezon ekstra performans sergilemesi bekleniyor.

Bu durum ise Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük kazanımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray'da Feghouli'den sonra Belhanda'nın da maaşında indirime gitmeyi kabul etmesi bekleniyor.

Faslı yıldızın ücretinin 3 milyon Euro'ya düşürülmesi planlanıyor.