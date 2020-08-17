Tudor'un Belhanda hayali kısa sürdü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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'un hayali kısa sürdü

Tudor'un Belhanda hayali kısa sürdü

'un çalıştırdığı 'in, için kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Tudor'un Hajduk Split'i, Belhanda'ya 'da kazandığı rakamı teklif edemeyince, görüşmeler tıkandı.

'a sürpriz bir başvuru oldu. Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden İgor kendi döneminde transfer edilen 'yı kiralamak için Galatasaraylı yöneticilerle temas kurdu. Faslı oyuncuya talip olduğunu, en iyi şartları sunmaya hazır olduğunu söyledi. Tudor'a Belhanda ile görüşme izni verildi. Ancak Tudor'un 'i, Belhanda'ya Galatasaray'da kazandığı rakamı teklif edemeyince, görüşmeler tıkandı.
  1. 17.8.2020
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