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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Elneny zirvesi

Elneny zirvesi

Orta saha için Seri ve Lemina ile yeniden temas kuran 'ın, her ihtimale karşı bonservisi 'de bulunan Elneny ile de bir ön görüşme yaptığı ortaya çıktı.

, Seri için görüşmelere devam ediyor… Ancak 'e dönen Fulham henüz Fildişili oyuncunun takımdan ayrılması konusunda bir karara varmadı. Terim, menajerler tarafından önüne konulan Muhammed Elneny ismine de sıcak bakıyor. Southampton ile temasta olan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın 'le de Elneny için de bir ön görüşme yaptığı belirtiliyor.
  1. 17.8.2020
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