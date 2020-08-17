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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kısmet değilmiş!

Kısmet değilmiş!

İtalyan ekibi Sassuolo, 'ın da gündemine gelen 'ı resmen kadrosuna kattı. A Spor'a konuşan Kaan'ın babası , "Galatasaray, Kaan'ın transferi için bizimle çok ilgilendi. Bazı nedenlerden dolayı olmadı, kısmet böyleymiş" ifadesini kullandı.

Uzun süre 'ın gündeminde yer alan 'ın yeni takımı belli oldu. Düsseldorf'a 2 milyon euro'luk serbest kalma bedelini yatıran Sassuolo, milli futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kaan yıllık 850 bin Euro alacak. Öte yandan A Spor'a konuşan Kaan Ayhan'ın babası , "Galatasaray, Kaan'ın transferi için bizimle çok ilgilendi. Biz de istedik ama bazı nedenlerden dolayı olmadı, kısmet böyleymiş" ifadesini kullandı.
  1. 17.8.2020
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