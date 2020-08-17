Lemina için top Terim'de
Southampton, Lemina'yı kadrosunda düşünmüyor. Alman temsilcisi Werder Bremen'in de ilgilendiği Lemina'nın ise ilk tercihi Galatasaray.
Southampton, Lemina'yı kadrosunda düşünmüyor. Alman temsilcisi Werder Bremen'in de ilgilendiği Lemina'nın ise ilk tercihi Galatasaray. 2 milyon Euro'luk ücretini 1.2 milyon euro'ya indirmeye razı olan yıldız oyuncu için Fatih Terim'in kararı bekleniyor. Orta saha arayışlarında henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılılar düşük maliyetinin de etkisiyle tekrar Lemina'yı kiralayabilir.
19 MAÇ KAÇIRDI
Lemina'nın transferindeki en büyük sıkıntı geçtiğimiz sezon sürekli olarak sakatlanması... Galatasaray'da geçirdiği bir sezon içerisinde 5 kez sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu nedenle tam 19 maç kaçırdı. Terim bu sebeple Lemina konusunda kararsız.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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