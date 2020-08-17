Lemina için top Terim'de

Southampton, Lemina'yı kadrosunda düşünmüyor. Alman temsilcisi Werder Bremen'in de ilgilendiği Lemina'nın ise ilk tercihi Galatasaray. 2 milyon Euro'luk ücretini 1.2 milyon euro'ya indirmeye razı olan yıldız oyuncu için Fatih Terim'in kararı bekleniyor. Orta saha arayışlarında henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılılar düşük maliyetinin de etkisiyle tekrar Lemina'yı kiralayabilir.

19 MAÇ KAÇIRDI

Lemina'nın transferindeki en büyük sıkıntı geçtiğimiz sezon sürekli olarak sakatlanması... Galatasaray'da geçirdiği bir sezon içerisinde 5 kez sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu nedenle tam 19 maç kaçırdı. Terim bu sebeple Lemina konusunda kararsız.