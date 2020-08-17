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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kampa çağrıldı

Kampa çağrıldı

'ın tekrar kiralamayı düşündüğü kulübü tarafından kampına çağrıldı.

'ın tekrar kiralamayı düşündüğü kulübü tarafından kampına çağrıldı. 'e tekrar yükselen ekibi, Seri'yi satmayı planlıyor. Ancak beklediği teklifleri alabilmiş değil. Fulham'a dönmek istemeyen Seri ise Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Fildişili yıldızın durumunun kısa bir süre içinde belli olması bekleniyor.
  1. 17.8.2020
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