Defans gençleşti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Defans gençleşti

Defans gençleşti

Defans gençleşti

Aslan'da sağ 34 yaşındaki Mariano'nun yerine Omar alınırken bu tercih defans hattının yaş ortalamasını da 25'e çekti.

Aslan'da sağ 34 yaşındaki Mariano'nun yerine Omar alınırken bu tercih defans hattının yaş ortalamasını da 25'e çekti. Bu sezon Cimbom savunmayı genç isimler Saracchi, Marcao, Luyindama ve Omar dörtlüsünden kuracak. Ayrıca Emin Bayram, , Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da kalmaları halinde savunmaya dahil olabilmek için mücadele verecek.

YENI DÖRTLÜ
Saracchi (22)
Marcao (24)
Luyindama (26)
Omar (28)

  1. 17.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Defans gençleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA