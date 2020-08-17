Defans gençleşti
Aslan'da sağ kanada 34 yaşındaki Mariano'nun yerine Omar alınırken bu tercih defans hattının yaş ortalamasını da 25'e çekti.
Aslan'da sağ kanada 34 yaşındaki Mariano'nun yerine Omar alınırken bu tercih defans hattının yaş ortalamasını da 25'e çekti. Bu sezon Cimbom savunmayı genç isimler Saracchi, Marcao, Luyindama ve Omar dörtlüsünden kuracak. Ayrıca Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da kalmaları halinde savunmaya dahil olabilmek için mücadele verecek.
YENI DÖRTLÜ
Saracchi (22)
Marcao (24)
Luyindama (26)
Omar (28)
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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