Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

LEMINA

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Galatasaray'ın gündemine yeniden geldi. Maaşında 850 bin Euro gibi bir indirime giden Gabonlu yıldız kısa süre içerisinde takıma katılabilir.

ELNENY

Geçtiğimiz sezon Beşiktşa'ta kiralık olarak forma giyen Elneny ile Süper Lig devleri ilgileniyor. Beşiktaş ve Galatasaray bu transferde karşı karşıya geldi.

JEFFERSON LERMA

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Bournemouth'lu Jefferson Lerma konusunda da çalışmalara hız verildi. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

MEHMET EKİCİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün düzenlenen basın toplantısında birçok futbolcuyla görüştüklerini dile getirmiş ve Mehmet Ekici'yi yalanlamamıştı. Mehmet Ekici'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirilirken, yıldız futbolcunun sakatlık problemleri sebebiyle maç başı ücret karşılığı transfer edilebileceği öğrenildi.

DESPODOV

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov'u gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

IBRAHIM SANGARE

Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı. Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.

SAMUEL KALU

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Samuel Kalu ile görüşmeler hız kazandı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Nijeryalı kanat oyuncusunu bitirmesi bekleniyor.

KEITA BALDE

Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.

MERT GÖCKAN

Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıktı.