Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefiyle kadro yapılanma sürecini başlattı. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çaplayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui gibi yıldızları takıma katan Galatasaray'da transfere hız veren yönetim birçok futbolcu ile görüşüyor. Galatasaray forvet, kanat, orta saha, stoper pozisyonlarına yeni isimler arıyor. Lemina, Jefferson Lerma, Samuel Kalu gibi isimlerin yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
LEMINA
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Galatasaray'ın gündemine yeniden geldi. Maaşında 850 bin Euro gibi bir indirime giden Gabonlu yıldız kısa süre içerisinde takıma katılabilir.
ELNENY
Geçtiğimiz sezon Beşiktşa'ta kiralık olarak forma giyen Elneny ile Süper Lig devleri ilgileniyor. Beşiktaş ve Galatasaray bu transferde karşı karşıya geldi.
JEFFERSON LERMA
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Bournemouth'lu Jefferson Lerma konusunda da çalışmalara hız verildi. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor.
MEHMET EKİCİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün düzenlenen basın toplantısında birçok futbolcuyla görüştüklerini dile getirmiş ve Mehmet Ekici'yi yalanlamamıştı. Mehmet Ekici'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirilirken, yıldız futbolcunun sakatlık problemleri sebebiyle maç başı ücret karşılığı transfer edilebileceği öğrenildi.
DESPODOV
Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov'u gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.
IBRAHIM SANGARE
Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı. Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.
SAMUEL KALU
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Samuel Kalu ile görüşmeler hız kazandı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Nijeryalı kanat oyuncusunu bitirmesi bekleniyor.
KEITA BALDE
Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.
MERT GÖCKAN
Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıktı.
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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