Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "yıldız" göndermesi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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'dan 'ye "yıldız" göndermesi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "yıldız" göndermesi!

, tarihi rekabete girdiği 'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu. Fenerbahçe ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

, tarihi rekabete girdiği 'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

F.BAHÇE'DEN YANIT!

Fenebahçe ise Galatasaray'ın paylaşımının ardından FIFA'nın anketini alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır!" notuna yer verildi.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 17:42
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