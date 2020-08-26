Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "yıldız" göndermesi!
Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu. Fenerbahçe ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.
Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.
Herkes rütbesini bilecek! ?? https://t.co/ppbnw6h5oI pic.twitter.com/gKaUZYrKbG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 26, 2020
F.BAHÇE'DEN YANIT!
Fenebahçe ise Galatasaray'ın paylaşımının ardından FIFA'nın anketini alıntılayarak bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır!" notuna yer verildi.
Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır! https://t.co/Kty0yu1LIQ pic.twitter.com/aCIIcXlmTs— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2020
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 17:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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