Galatasaray'ın eski gözdesi Pato Sao Paulo'dan ayrıldı!

Bir dönem Galatasaray'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı golcü oyuncu Alexandre Pato, serbest kaldı. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden Sao Paulo'dan ayrıldığını duyurdu.

"Bugün kariyerimdeki önemli bir etabın sonunda geldim" diyen Pato, "Bu formayı giymek benm için onurdu" ifadelerini kullandı. Kariyerinde Milan ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı yıldız, 17 aydır formasını giydiği Sao Paulo'da çıktığı 35 maçta 9 gol kaydetti.