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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ın eski gözdesi Pato 'dan ayrıldı!

Galatasaray'ın eski gözdesi Pato Sao Paulo'dan ayrıldı!

'ın geçmiş dönemde kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Brezilyalı golcü , 'dan ayrıldığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem 'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı golcü oyuncu , serbest kaldı. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden 'dan ayrıldığını duyurdu.

"Bugün kariyerimdeki önemli bir etabın sonunda geldim" diyen Pato, "Bu formayı giymek benm için onurdu" ifadelerini kullandı. Kariyerinde Milan ve gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı yıldız, 17 aydır formasını giydiği Sao Paulo'da çıktığı 35 maçta 9 gol kaydetti.

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  1. 22.08.2020
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