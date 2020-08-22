Galatasaray'ın eski gözdesi Pato Sao Paulo'dan ayrıldı!
Galatasaray'ın geçmiş dönemde kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Brezilyalı golcü Alexandre Pato, Sao Paulo'dan ayrıldığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Galatasaray'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı golcü oyuncu Alexandre Pato, serbest kaldı. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden Sao Paulo'dan ayrıldığını duyurdu.
"Bugün kariyerimdeki önemli bir etabın sonunda geldim" diyen Pato, "Bu formayı giymek benm için onurdu" ifadelerini kullandı. Kariyerinde Milan ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı yıldız, 17 aydır formasını giydiği Sao Paulo'da çıktığı 35 maçta 9 gol kaydetti.
Hoje se encerra mais um ciclo importante da minha carreira. Gostaria de agradecer ao @saopaulofc e toda torcida pelo apoio e confiança nesses 17 meses de trabalho, com muita dedicação, entrega e profissionalismo! Neste momento o sentimento pela torcida, jogadores e toda grandeza do clube é de gratidão! Sem dúvida foi uma honra vestir mais uma vez a camisa do São Paulo, obrigado! ???? #EternoAmor
Alexandre Pato (@pato)'in paylaştığı bir gönderi (21 Ağu, 2020, 2:06ös PDT)
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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