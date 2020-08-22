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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'dan 'a golü! Kiralık olarak gelecek

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer golü! Kiralık olarak gelecek

Ön libero arayan , 'la anlaşamayarak yollarını ayıran 'yi kiralamak için 'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Maicon’dan gelen 1.43 milyon euro bu transferde kullanılacak.

Seri, Lemina, Moder derken , geçen sezonu 'ta kiralık olarak geçiren 'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki Mısırlı orta sahayı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Maicon Roque'nin satışından gelen 1 milyon 430 bin euro'yu bu transferde kullanacak. Sarı-kırmızılılar, böylece Beşiktaş'ın elinde tutamadığı Elneny'i alarak Bernard Mensah transferinin rövanşını alacak.

SENEYE FFP KALKIYOR
Galatasaray, 'nın 'sattığın kadar al' şartına takıldığı için elinden oyuncu çıkarmadan bonservisli yapamıyor. Arsenal'in 2016'da Basel'den 12.5 milyon euro ödeyerek aldığı Elneny'yi direkt tapusuyla göndermek istediği biliniyor. Finansal Fair-Play'in son sezonuna giren sarı-kırmızılı kulübün Elneny'nin kontratına 'seneye zorunlu satın alma' opsiyonu eklettireceği ve Arsenal'i böyle ikna edeceği öğrenildi. Geçen sezon Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro maaş alan Mısırlı yıldıza yine aynı ücretin verileceği belirtildi.

36 MAÇA ÇIKTI
Elneny geçen sezon Beşiktaş'ta 27'si , 6'sı Avrupa Ligi ve 3'ü olmak üzere 36 maçta 3 bin 64 dakika forma giydi. 1 gol atıp, 4 asist yaptı. 9 sarı kart gören hırçın futbolcu, 1 kez de direkt kırmızı kartla atıldı.

  1. 22.8.2020
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