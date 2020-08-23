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23 Ağustos 2020, Pazar
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Hamamcıoğlu: 3 yıllık plan oluşturulmalı

Hamamcıoğlu: 3 yıllık plan oluşturulmalı

  Başkanı , sarı-kırmızılıların günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulübü, Sportif AŞ'yi, şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" dedi.

Başkanı , sarı-kırmızılıların günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulübü, Sportif AŞ'yi, şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" dedi. Açılış konuşmasını yapan Hamamcıoğlu, "3 yıllık vizyonu hangi imkanlarla, hangi insanlarla ve hangi bilgi ile gerçekleştirecekler. Galatasaray camiası bunları merak etmektedir" dedi. İletişimde sıkıntılar yaşandığını da kaydeden Divan Başkanı, "Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla yapılan basın toplantıları ile yapılamaz" diye konuştu.

  1. 23.8.2020
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