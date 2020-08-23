Hamamcıoğlu: 3 yıllık plan oluşturulmalı
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" dedi.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" dedi. Açılış konuşmasını yapan Hamamcıoğlu, "3 yıllık vizyonu hangi imkanlarla, hangi insanlarla ve hangi bilgi ile gerçekleştirecekler. Galatasaray camiası bunları merak etmektedir" dedi. İletişimde sıkıntılar yaşandığını da kaydeden Divan Başkanı, "Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla yapılan basın toplantıları ile yapılamaz" diye konuştu.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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