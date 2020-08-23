Vurmayın artık!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de şanssız bir sezon geçirdikleri ifade ederek morale ihtiyaçları olduğunu söyledi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda eleştirileri yanıtlayan Albayrak, "Hiçbirimizin beklediği bir sıralama değildi. Herkes gibi biz de üzüldük. Geçen sene bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Her şey üst üste geldi. Hiç kimsenin düşünmediği sakatlıklar oldu. Cezalara ve haksızlıklara maruz kaldık" diye konuştu.

HAKEM HATALARI ETKİLEDİ

Ligi 6. sırada bitirdikleri ifade eden Albayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Geçen sene bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük. Galatasaray'ı aşağıya çekmek için, durdurmak için ne yollara başvurduklarına şahit olduk. Çok üzüldüm. Geçen sene ben inanıyorum ki o galibiyetler devam edecekti. Sivas'ta başlayan, Rize'de devam eden hakem hataları, korona virüsün de gelmesiyle geçen sene çok şanssız bir sezon geçirdik. Geçen sene şampiyon olmaya çok ihtiyacımız vardı. Galatasaray için bu sene iyi olacak.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Transfer harcamalarımızı kontrol altına almak için canla başla uğraşıyoruz. Yine bu seneyi karla kapatmayı hedefliyoruz. Galatasaray'ın bir kuruşunu sokağa atmayız. Bizim morale ihtiyacımız var. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bugüne kadar 6 transfer dönemi geçirdik. Bunların hepsini artı ile kapattık. Herkes bizi acımasızca eleştiriyor. Allah aşkına bazı divan üyeleri çıksın, ellerini vicdanlarına koysunlar, iyi yaptığımız şeyleri de söylesinler. Biz hatalarımızdan her zaman ders çıkarıyoruz.