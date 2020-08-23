Bir dönem Galatasaray'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı Alexandre Pato, serbest kaldı. "Bugün kariyerimdeki önemli bir etabın sonunda geldim" diyen Brezilyalı golcü, "Bu formayı giymek benim için onurdu" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Pato, Sao Paulo'da çıktığı 35 maçta 9 gol kaydetti.