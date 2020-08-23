Pato serbest!
Bir dönem Galatasaray'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı Alexandre Pato, serbest kaldı.
Bir dönem Galatasaray'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı Alexandre Pato, serbest kaldı. "Bugün kariyerimdeki önemli bir etabın sonunda geldim" diyen Brezilyalı golcü, "Bu formayı giymek benim için onurdu" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Pato, Sao Paulo'da çıktığı 35 maçta 9 gol kaydetti.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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