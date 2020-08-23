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23 Ağustos 2020, Pazar
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Pato serbest!

Pato serbest!

Bir dönem 'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı , serbest kaldı.

Bir dönem 'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı , serbest kaldı. "Bugün kariyerimdeki önemli bir etabın sonunda geldim" diyen Brezilyalı golcü, "Bu formayı giymek benim için onurdu" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Pato, 'da çıktığı 35 maçta 9 gol kaydetti.

  1. 23.8.2020
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