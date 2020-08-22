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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray 19'luk yıldıza Aslan pençesi! Norveç'ten geliyor

19 yaşındaki İsmaila Coulibaly'yi gündemine aldı

Galatasaray 19 yaşındaki İsmaila Coulibaly'yi gündemine aldı

scout ekibinin meyvesi olan Malili futbolcu İsmaila Coulibaly, sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Cimbom, bu sezon 12 maçta 4 gol, 1 asist yapan genç ismi cüzi bir miktara bitirecek.

Yeni sezon öncesi orta alan bölgesine birden fazla takviye yapması beklenen 'da sürpriz bir isim çıktı. Norveç 1. Lig ekibi Sarpsborg 08 takımında forma giyen İsmaila Cheick Coulibaly'nin transferinde sona yaklaşıldı. 19 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, hücuma yönelik oynamayı daha çok seviyor. 1.83 boyundaki Coulibaly, Mali'nin U20 takımında da forma giyiyor. ülkesindeki Duguwolofila ekibinde başlayan Coulibaly, Ocak 2019'da Sarpsborg'a edildi ve lacivert- beyazlılarda 26 maçta forma giydi.

NDIAYE'YE BENZİYOR
Haziran ayında start alan Norveç 1. Ligi'nde bu sezon 14 maçın 12'sinde forma giyen genç futbolcu, 4 gol atarken, 1 de asist yaptı. 786 dakika sahada kalan Coulibaly 3 sarı kart gördü. Yaşına göre oldukça kuvvetli bir fizik yapısına sahip olan Coulibaly sürati ve top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Stil olarak Badou Ndiaye'ye benzetilen ve orta sahadan topu rakip kaleye taşıma görevini üstlenen Coulibaly için cüzi bir bonservis ödeneceği öğrenildi. Genç isim bu sezon 'in en sürpriz transferi olabilir.

  1. 22.8.2020
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