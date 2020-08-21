Ve Galatasaray sahnede! İlk maç...

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla çalışmalarına devam ediyor. Sezon öncesi hazırlık maçları yapacak olan Aslan'da mücadelelerin gün ve saatleri de belli oldu. İşte detaylar...
21 Ağustos 2020 Cuma 17:55
Güncelleme: 21.08.2020 17:55
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Ve Galatasaray sahnede! İşte ilk maç...
Galatasaray Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu.
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Ve Galatasaray sahnede! İşte ilk maç...
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.
Ve Galatasaray sahnede! İşte ilk maç...
Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.
Ve Galatasaray sahnede! İşte ilk maç...
Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.
Ve Galatasaray sahnede! İşte ilk maç...
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı maçların programı şöyle: