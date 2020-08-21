Galatasaray Scott Piri'nin göreve başladığını resmen açıkladı
Galatasaray'da 2011-2014 yılları arasında da görev yapan performans uzmanı Scott Piri, sarı-kırmızılı kulübe geri döndü. Galatasaray Kulübü, ABD'li ismin göreve başladığını resmen açıkladı.
Galatasaray'da Scott Piri dönemi yeniden başladı. ABD'li performans uzmanı, 2011-2014 yılları arasında da görev yaptığı sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.
Galatasaray, Piri'nin göreve başladığını sosyal medyadan şu ifadelerle açıkladı:
"Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri
Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020
Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/k4WUe74cN1
- 21.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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