Galatasaray Scott Piri'nin göreve başladığını resmen açıkladı

Galatasaray'da Scott Piri dönemi yeniden başladı. ABD'li performans uzmanı, 2011-2014 yılları arasında da görev yaptığı sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Galatasaray, Piri'nin göreve başladığını sosyal medyadan şu ifadelerle açıkladı:

"Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri

Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."