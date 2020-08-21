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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Resmen açıklandı! 6 yıl sonra geri döndü

'nin göreve başladığını resmen açıkladı

Galatasaray Scott Piri'nin göreve başladığını resmen açıkladı

'da yılları arasında da görev yapan performans uzmanı , sarı-kırmızılı kulübe geri döndü. Galatasaray Kulübü, 'li ismin göreve başladığını resmen açıkladı.

'da dönemi yeniden başladı. 'li performans uzmanı, yılları arasında da görev yaptığı sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Galatasaray, Piri'nin göreve başladığını sosyal medyadan şu ifadelerle açıkladı:

"Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri

Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

  1. 21.08.2020
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