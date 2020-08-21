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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saray'da flaş gelişme! Yeni transferle yollar ayrıldı

Son dakika: yeni transferi 'le yolları ayırdı

Son dakika: Galatasaray yeni transferi Zach Hankins'le yolları ayırdı

Son dakika haberi... Doğa Sigorta, yeni transferlerinden 'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'li basketbolcuyla sağlık sorunları nedeniyle yolların ayrıldığı ifade edildi.

Yeni sezona hazırlanan Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yeni ile zoraki olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta transfer edilen 'li basketbolcuyla sağlık sorunları nedeniyle yolların ayrıldığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 18:22
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