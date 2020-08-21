Son dakika: Galatasaray yeni transferi Zach Hankins'le yolları ayırdı

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yeni transfer Zach Hankins ile zoraki olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta transfer edilen ABD'li basketbolcuyla sağlık sorunları nedeniyle yolların ayrıldığı ifade edildi.

İşte o açıklama: