Galatasaray sağ kanat için Bulgar Despodov'u gündemine aldı
Hızlı bir kanat oyuncusu arayan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibiyle temasa geçti. Galatasaray yönetimi, geçen sezon Sturm Graz’da forma giyen Despodov’u satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor.
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sofiane Feghouli kalsa da gitse de sağ kanada hızlı ve efektif bir isim almak isteyen sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov'u gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Galatasaray, 3,2 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Bulgar oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
3.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Geçtiğimiz sezon Sturm Graz'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha, 21 maçta, 9 gol 8 asistlik performans sergiledi ve dikkatleri üzerine çekti. Bulgaristan ekiplerinden Litex Lovetch altyapısından yetişen Despodov, 2016 yılında CSKA Sofya'ya transfer oldu. Gösterdiği performansın ardından İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Despodov, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3.5 milyon euro karşılığında Cagliari'ye transfer oldu. Ancak İtalya'da göze giremedi.
Savaş ÇORLU
OLUMLU GEÇTİ
Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin yanına Jesse Sekidika'dan daha fazla takıma katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu arıyor… Sorescu ve Jozwiak için araştırma yapan sarı-kırmızılıların önüne son gelin isim Kirill Despodov... Cagliari ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.
JOKER
İki kanatta ve santrfor bölgesinde forma giyebilen Kril Despodov, Cagliari'de yarım sezon forma giydikten sonra Avusturya ekiplerinden Sturm Graz'a bir sezonluğuna gitti.
- 17.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray sağ kanat için Bulgar Despodov'u gündemine aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.