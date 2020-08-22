Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Ismaila Coulibaly, Lerma, Jakub Moder... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Ismaila Coulibaly, Lerma, Jakub Moder...

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Ismaila Coulibaly, Lerma, Jakub Moder...

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan ancak istenilen sonuçları elde edemeyen Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefiyle rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Harcama limitlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, maaş bütçesini de düşürmek istiyor. , Emre Kılınç, Oğulcan Çaplayan, ve Galatasaray'ın transferini açıkladığı isimler arasında. Galatasaray, Lemina, James Rodriguez, Jefferson Lerma gibi yıldızların yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, ve 'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

JAMES RODRIGUEZ

Galatasaray'da en büyük hedefler arasında Kolombiyalı dünya yıldızı James Rodriguez yer alıyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun ile 1 sene sözleşmesi daha bulunuyor. Ancak Real Madrid James Rodriguez'i kadroda düşünmüyor. Galatasaray yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

JEFFERSON LERMA

Seri ve Lemina'nın ayrılması sebebiyle orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray, 'den düşen Bournemouth'un oyuncusu Jefferson Lerma'yı ikna etti. Cimbom, şimdi kulübüyle anlaşmaya çalışıyor.

ISMAILA COULIBALY

Galatasaray scout ekibinin meyvesi olan Malili futbolcu İsmaila Coulibaly, sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Cimbom, bu sezon 12 maçta 4 gol, 1 asist yapan genç ismi cüzi bir miktara bitirecek.

ELNENY

Galatasaray'da Lerma gibi Mohamed Elneny ismi de gündemdeki yerini koruyor. Hem Türkiye'yi tanıması hem de uygun maliyetle Galatasaray'a gelebilecek olması dikkatlerin Mısırlı oyuncunun üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

GABRIEL

forması giyen yıldız orta saha Gabriel Galatasaray'ın gündeminde yer aldı. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu, 1 yıllığına kiralama teklifi yaptığı ancak Benfica Başkanı Vieira'nın oyuncuyu sadece 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdiği kaydedildi.

JAKUB MODER

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki Jakub Moder ile Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. forması giyen Yakub Moder'in kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, Moder'i satın alma opsiyonlu kiralayacak. Öte yandan Avrupa'nın dev kulüpleri Jakub Moder için girişimde bulunmaya devam ediyor. Transferin seyri yakın zamanda belli olacak.

KAMIL JOZWIAK

Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Jakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.

DESPODOV

Galatasaray'da kanat arayışları sürerken, Bulgar futbolcunun ismi daha yüksek sesle geçmeye başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.

ERVIN ZUKANOVIC

Galatasaray, geçtiğimiz sezon SPAL forması giyen 33 yaşındaki Bosnalı stoper için teklif yaptı.

  1. 22.08.2020
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