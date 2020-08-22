Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Ismaila Coulibaly, Lerma, Jakub Moder...
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan ancak istenilen sonuçları elde edemeyen Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefiyle rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Harcama limitlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, maaş bütçesini de düşürmek istiyor. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çaplayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui Galatasaray'ın transferini açıkladığı isimler arasında. Galatasaray, Lemina, James Rodriguez, Jefferson Lerma gibi yıldızların yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
JAMES RODRIGUEZ
Galatasaray'da en büyük hedefler arasında Kolombiyalı dünya yıldızı James Rodriguez yer alıyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun Real Madrid ile 1 sene sözleşmesi daha bulunuyor. Ancak Real Madrid James Rodriguez'i kadroda düşünmüyor. Galatasaray yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
JEFFERSON LERMA
Seri ve Lemina'nın ayrılması sebebiyle orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig'den düşen Bournemouth'un oyuncusu Jefferson Lerma'yı ikna etti. Cimbom, şimdi kulübüyle anlaşmaya çalışıyor.
ISMAILA COULIBALY
Galatasaray scout ekibinin meyvesi olan Malili futbolcu İsmaila Coulibaly, sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Cimbom, bu sezon 12 maçta 4 gol, 1 asist yapan genç ismi cüzi bir miktara bitirecek.
ELNENY
Galatasaray'da Lerma gibi Mohamed Elneny ismi de gündemdeki yerini koruyor. Hem Türkiye'yi tanıması hem de uygun maliyetle Galatasaray'a gelebilecek olması dikkatlerin Mısırlı oyuncunun üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.
GABRIEL
Benfica forması giyen yıldız orta saha Gabriel Galatasaray'ın gündeminde yer aldı. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu, 1 yıllığına kiralama teklifi yaptığı ancak Benfica Başkanı Vieira'nın oyuncuyu sadece 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdiği kaydedildi.
JAKUB MODER
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki Jakub Moder ile Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. Lech Poznan forması giyen Yakub Moder'in kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, Moder'i satın alma opsiyonlu kiralayacak. Öte yandan Avrupa'nın dev kulüpleri Jakub Moder için girişimde bulunmaya devam ediyor. Transferin seyri yakın zamanda belli olacak.
KAMIL JOZWIAK
Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Jakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.
DESPODOV
Galatasaray'da kanat arayışları sürerken, Bulgar futbolcunun ismi daha yüksek sesle geçmeye başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.
ERVIN ZUKANOVIC
Galatasaray, geçtiğimiz sezon SPAL forması giyen 33 yaşındaki Bosnalı stoper için teklif yaptı.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Ismaila Coulibaly, Lerma, Jakub Moder... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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