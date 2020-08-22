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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Aslan’a şoku

Aslan’a Tudor şoku

Şubat 2017'de Karabük'ten 'ın başına gelen İgor , 300 bin euro tazminat kazandı.

Şubat 2017'de Karabük'ten 'ın başına gelen İgor , 300 bin euro tazminat kazandı. O dönem yıllık 400 bin euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu. Tudor yerine geldikten sonra bu kupalara katılım sağlandı fakat , yüklü faiziyle birlikte tazminata hükmetti.
  1. 22.8.2020
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