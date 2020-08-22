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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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40 milyon aranıyor

40 milyon aranıyor

ödemeden beş isim alan , 40 milyon liraya yakın vergi borcu olduğu için henüz yeni transferlere lisans çıkaramadı.

ödemeden beş isim alan , 40 milyon liraya yakın vergi borcu olduğu için henüz yeni transferlere lisans çıkaramadı. Yöneticilerin sorunu çözmek için yoğun uğraş verdiği öğrenildi. Lisanslar çıkmazsa hazırlık maçlarında bile oynayamayacaklar.
  1. 22.8.2020
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