Cumhurbaşkanımız büyük bir şans

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeyi anlattı ve Türk sporuna yaptığı büyük desteklerden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuya çok hakim olduğunu ifade eden Cengiz, "Çok başbakan ve devlet başkanı ile tanışma ve çalışma şansına eriştim. Şunu gördüm ki Cumhurbaşkanı'mızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Ben şok yaşıyorum. Her bir araya geldiğimizde öyle sorular soruyor ki öyle kalıyorum. Müthiş hakim" ifadesini kullandı.

STADIMIZ OLMAZDI

Başkan Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Cumhurbaşkanımız her kulübü izliyor. Bu bizim için şans. Yiğidi öldürün ama hakkını inkar etmeyin. Türk sporuna müthiş destek veriyor. Kendisi olmasaydı şu anda içinde bulunduğumuz stat olmazdı. Bunu neden yadsıyoruz! Rahmetli Alpaslan Dikmen, 'Galatasaray için bir taşı ileri götürene saygı duyarım.' diyor. Aynı şeyi neden bazı insanlara teşekkür etmeyi siyaseten esirgiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'ma her bağlamda Türk sporu adına teşekkür ederim.

ALİ KOÇ'TAN YALANLAMA BEKLEDİM

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hastanesinde tedavi görmesiyle ilgili iddialara da değindi. Galatasaray Başkanı, "Hastane yapmışlar, biz de orada bedavaya tedavi görmüşüz. Camialarının önemli isimleri bunu söyledi! Ben isterdim ki Ali Koç çıkıp bunu yalanlasın. Allah beni öyle duruma düşürmesin. Gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz" dedi.

HODRİ MEYDAN

Mustafa Cengiz, son 2.5 yılda 550 milyon liralık verginin 300 milyonunu ödediklerini açıkladı. Kayıtlara bakılmasını isteyen Başkan bir de davet yaptı: Başkaları da benim gibi rakam versin istiyorum ama kimse vermiyor. Bizim ne kadar vergimiz siliniyor veya taksitlendiriliyorsa onlarınki de o kadar oluyor ama biz Galatasaray'ız. Göze mi çarpıyor bilmiyorum.

HERKES KENDİ DESTANINI YAZAR!

Lemına'nın adının Beşiktaş ile anılmasını değerlendiren Başkan Mustafa Cengiz, "Herkes kendi destanını yazar. Bizi isteyenle beraber oluruz. Parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün sporcular değerli, hepsine saygı duyuyorum. Teknik heyetimiz ve oyuncu izleme ekibimizle Galatasaray için en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

KURALLARA UYULMAZSA ANARŞİ OLUR

Cengız, harcama limitlerinin artırılması talebine karşı çıkmasıyla ilgili ise şunları söyledi: Ben neden limitlerden rahatsız olayım? Benim rakibim ne kadar güçlüyse, ben o kadar güçlüyüm. Ama bir kural var. Ben buna uyarım, uymazsam anarşi ve kaos olur. Yoksa benim, Fenerbahçe ile ne işim var! Başkanıyla hiçbir sorun yok. Kişisel olarak da sempatim var.