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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saray'da iki futbolcunun corona testi pozitif çıktı!

Son dakika: 'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre , sosyal medyadan yaptığı açıklama ile iki futbolcusunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Aktarılan bilgilerde, Covid-19 testleri pozitif çıkan oyuncularda klinik şikayet olmadığı kaydedildi.

'nin ardından 'da da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "İki oyuncumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

Galatasaray'da iki futbolcuda corona virüsü vakası görülmesinin ardından Fenerbahçe, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertliler, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da iki futbolcuda corona virüsü görüldü

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  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 13:39
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