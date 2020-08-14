Son dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile iki futbolcusunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Aktarılan bilgilerde, Covid-19 testleri pozitif çıkan oyuncularda klinik şikayet olmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "İki oyuncumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!
Galatasaray'da iki futbolcuda corona virüsü vakası görülmesinin ardından Fenerbahçe, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertliler, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 13:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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