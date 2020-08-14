Son dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "İki oyuncumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

Galatasaray'da iki futbolcuda corona virüsü vakası görülmesinin ardından Fenerbahçe, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertliler, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.