Galatasaray'da büyük kriz! "Bu şekilde oynamak istemiyoruz" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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'da büyük kriz! "Bu şekilde oynamak istemiyoruz"

Galatasaray'da büyük kriz! "Bu şekilde oynamak istemiyoruz"

Feghouli ile paralarını alamadıkları gerekçesiyle ’ya başvurarak kulübüne ihtar çektirdiler ve “Bu şekilde oynamak istemiyoruz” notunu düştüler.

kulübü dün şok bir haberle sarsıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Younnes paralarını alamadıkları gerekçesiyle 'ya başvurarak Galatasaray'a ihtar çektirdiler. Gelişme Sarı-Kırmızılı camiade şok etkisi yarattı. Her iki oyuncunun da FIFA'ya "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz" ifadesini kullandığı gelen haberler arasında. Feghouli ve Belhanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istemediği iki isimdi.

İNDİRİME YANAŞMAMIŞLARDI

Galatasaray Başkanı de geçtiğimiz gün "İndirim konusunda 4 isim bizi zorluyor" ifadesini kullanmıştı.

KADRO DIŞI KALABİLİRLER

Belhanda ve Feghouli'nin FIFA'ya başvurması sonrasında yönetimin bu oyuncuları kadro dışı bırakma ihtimalini masaya yatırdığı belirtildi. (Takvim)

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 09:50
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