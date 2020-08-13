Galatasaray'da büyük kriz! "Bu şekilde oynamak istemiyoruz"
Feghouli ile Belhanda paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA’ya başvurarak Galatasaray kulübüne ihtar çektirdiler ve “Bu şekilde oynamak istemiyoruz” notunu düştüler.
Galatasaray kulübü dün şok bir haberle sarsıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Younnes Belhanda paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA'ya başvurarak Galatasaray'a ihtar çektirdiler. Gelişme Sarı-Kırmızılı camiade şok etkisi yarattı. Her iki oyuncunun da FIFA'ya "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz" ifadesini kullandığı gelen haberler arasında. Feghouli ve Belhanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istemediği iki isimdi.
İNDİRİME YANAŞMAMIŞLARDI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz gün "İndirim konusunda 4 isim bizi zorluyor" ifadesini kullanmıştı.
KADRO DIŞI KALABİLİRLER
Belhanda ve Feghouli'nin FIFA'ya başvurması sonrasında yönetimin bu oyuncuları kadro dışı bırakma ihtimalini masaya yatırdığı belirtildi. (Takvim)
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 09:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da büyük kriz! "Bu şekilde oynamak istemiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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