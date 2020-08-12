Son dakika... Albert Riera yeniden Galatasaray'da!
Son dakika... Daha önce Galatasaray'da futbolcu olarak görev alan 38 yaşındaki Albert Riera, Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılılara geri döndü. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim'in ekibi de yenilendi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenmana çıktı.
Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in ardından İmparator, yardımcıları olarak futbolu bırakan Selçuk İnan, eski öğrencileri Necati Ateş ve Albert Riera'yı belirledi. Riera, 2011/2012 yılında Yunan ekibi Olimpiakos'tan Galatasaray'a transfer olmuş, 2014 yılına kadar da Süper Lig'de top koşturmuştu.
Öte yandan, bugünkü idmana resmi sözleşmeye imza atan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan da katıldı.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 13:00
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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