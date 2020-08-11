Fatih Terim neşteri vurdu! Belhanda ve Feghouli için karar...
Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda için karar netleşmeye başladı. İşte detaylar...
Kadrosunu beş transferle güçlendiren Galatasaray yönetimi, bundan böyle gönderilecek futbolcular üzerine yoğunlaşacak. 'Gidecekler' listesinin ilk iki sırasında ise, üç yıldır sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte iki kez şampiyonluk kupası kaldıran Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli geliyor.
BELHANDA: GİDERİM AMA...
Galatasaray yönetiminin bu hesabına karşılık Belhanda ve Feghouli'nin ayrılıkları hiçte kolay olmayacak gibi görünüyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve Arap kulüplerinin transfer listesinde yer alan Belhanda, "Burada mutluyum, buradan sadece bonservisimin bedava verilmesi şartıyla giderim" diyor. Sarı kırmızılılar ise, yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti para alan Faslı futbolcuyu 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.
Feghouli'nin gözden çıkarılma nedeni ise ise pandemi dönemindeki alacakları için haziran ayında kulübe ihtarname çekmesi ve takımın şampiyonluk yarışından kopmasına neden olan Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart. Cezayirli yıldız eğer gönderilirse Galatasaray, 7.7 milyon Euro gibi yüksek bir maliyetten kurtulacak. Eğer hem Feghouli hem Belhanda'nın ikisi birden elden çıkarılırsa, vergiler hariç 11 milyon Euro tasarruf edilmiş olacak. (Hürriyet)
- 11.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim neşteri vurdu! Belhanda ve Feghouli için karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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