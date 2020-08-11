Son dakika: Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer teklifi gitti! Para ve 3 futbolcu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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'dan Kayserispor'a teklifi gitti! Para ve 3 futbolcu

Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer teklifi gitti! Para ve 3 futbolcu

'da son dakika haberi... Uzun süredir 'ın peşinde olduğu bilinen sarı kırmızılılar, yıldız futbolcu için Kayserispor'a yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar...

Lemina ile yollarını ayıran Seri konusunda ise Fulham cephesinden yanıt bekleyen 'da orta alan krizini çözmek için çalışmalar sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, konusunda tüm şartları zorluyor. Kayserispor'la yapılan son görüşmede iki yıllık kiralama formülünün masaya yatırıldığı öğrenildi.

Galatasaray Mehmet Ekici ile görüşmelere başladı!

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın iki yıl kiralama bedeli olarak 1.4 milyon Euro teklif ettiği, ayrıca Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i de kiralık olarak önerdiği belirlendi.

Kayserispor bir sonrasi satıştan Atletico Madrid'e yüzde 40 pay vereceği için kiralama formülüne sıcak bakıyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sona geldiği belirtiliyor.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 10:21
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