Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer teklifi gitti! Para ve 3 futbolcu
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Uzun süredir Bernard Mensah'ın peşinde olduğu bilinen sarı kırmızılılar, yıldız futbolcu için Kayserispor'a yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar...
Lemina ile yollarını ayıran Seri konusunda ise Fulham cephesinden yanıt bekleyen Galatasaray'da orta alan krizini çözmek için çalışmalar sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, Bernard Mensah konusunda tüm şartları zorluyor. Kayserispor'la yapılan son görüşmede iki yıllık kiralama formülünün masaya yatırıldığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın iki yıl kiralama bedeli olarak 1.4 milyon Euro teklif ettiği, ayrıca Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i de kiralık olarak önerdiği belirlendi.
Kayserispor bir sonrasi satıştan Atletico Madrid'e yüzde 40 pay vereceği için kiralama formülüne sıcak bakıyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sona geldiği belirtiliyor.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 10:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer teklifi gitti! Para ve 3 futbolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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