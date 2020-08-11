Yıldız oyuncu Fatih Terim'i aradı! "Hocam bir şans daha istiyorum"
Süper Lig'in sona ermesinin ardından önümüzdeki sezon çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Senegalli golcü Mbaye Diagme, teknik direktör Fatih Terim'i arayarak, kiralık gittiğinde sarı-kırmızılı kulübün değerini çok daha iyi anladığını ve bir şans daha istediğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın yeni sezon kadrosu şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Arda Turan transferini açıklarken, bu hafta içi de yapılacak sağlık kontrollerinden sonra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi renklerine kattığını duyuracak. Aslan'ın yeni transferleri dışında gündemini meşgul eden bir diğer konu ise kiralıktan geri dönecek isimler ve gönderilecekler listesinde yer alan oyuncuların durumu.
Sene başında Club Brugge'e kiralık yollanan ve Avrupa sahnesinde değerini arttıracağı düşünülen Mbaye Diagne, Belçika'da yaşadığı problemler sonrası kadro dışı kalmıştı. Senegalli oyuncu, yeni sezon kadro planlamasında görünmüyordu.
"HOCAM SİZDEN BİR ŞANS İSTİYORUM"
Ancak, 28 yaşındaki golcü, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Fatih Terim'i arayarak yeni bir şans istedi. Diagne "Belçika'da çok kötü bir sezon geçirdim. Sahalardan uzak kaldım, futbolu çok özledim. Artık nerelerde hatalar yaptığımı daha iyi anlıyorum. Galatasaray'dan ayrıldığımda kıymetini daha iyi anladım. Hoca'm sizden bir şans istiyorum. Söz veriyorum çok farklı bir Diagne izlettireceğim" dedi.
Oyuncunun samimi tavrı üzerine Fatih Hoca ona bir şans daha vermeye karar verdi ve Diagne yarın Florya'da yapılacak sezon öncesi hazırlıklarında sahada olacak. (Türkiye)
- 11.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yıldız oyuncu Fatih Terim'i aradı! "Hocam bir şans daha istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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