Cimbom'a bir Norveçli daha!

Galatasaray, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Brezilyalı sağ bek Mariano'nun takımdan ayrılmasıyla arayışa giren sarı-kırmızılılar, Omar ile görüşmelere başlamış ve bir süre önce taraflar arasında anlaşma sağlanmıştı. Dün özel uçakla Atina'dan İstanbul Genel Havacılık Terminali'ne gelen 28 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı yetkililer karşılarken aynı dakikalarda da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapıldı. yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Omar Elabdellaoui bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak ve mali detayları da açıklanacak.

LINNES'E RAKİP OLDU

Mariano'nun boşluğunu dolduracak olan Omar Elabdellaoui, forma için vatandaşı Martin Linnes ile yarışacak. Buna karşılık Linnes'in Omar ile görüşerek Galatasaray'a gelişinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Olympıakos'ta geçen sezon Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 karşılaşmaya çıkan Omar Elabdellaoui, 1 gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

6 YILDIR KOMŞUDA

Norveç Milli Takımı'nın formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti. Yunan ekibi ile 170 maça çıktı; 11 gol atıp 16 da asist yaptı.



SAVUNMADA KAYA GİBİ

Norveçli gazeteci Joachim Baardsen, Omar'ı FOTOMAÇ için değerlendirdi: Omar, son derece hızlı bir sağ bek. Savunmada adeta kaya gibi olmasının yanı sıra, fırsat buldukça hücuma da çıkmayı seviyor. Saha içindeki liderlik yapısı, hırsı ve kazanmaya odaklı mantalitesi nedeniyle yıllardır Norveç Milli Takımı'nın kaptanlık pazıbendini taşıyor. Linnes de iyi bir futbolcu ancak Omar, Norveç Milli Takımı'nın öncelikli sağ beki olarak tercih ediliyor. Omar, takımının başarılı olması için tüm gücünü sahaya yansıtacaktır. Bundan şüphe duymuyorum.